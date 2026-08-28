Bloomberg: Украине не хватает финансирования на войну

Как пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники, Украина испытывает всё более острый дефицит финансирования на фоне затяжного характера боевых действий и сложных переговоров с западными донорами.
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