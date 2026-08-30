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Самолет Ил-114-300 прибыл «в гости» на Восточный экономический форум

Самолет Ил-114-300 прибыл «в гости» на Восточный экономический форум

Самолет Ил-114-300 прибыл во Владивосток, в аэропорт Кневичи. Он станет «гостем» XI Восточного экономического форума (ВЭФ), который откроется 1 сентября, сообщает 30 августа пресс-служба «Ростеха».

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