Алекс Албон: «Пугает, что «Альфа Таури» такая быстрая»

В спринте на Гран-при Сан-Паулу пилот «Уильямса» Алекс Албон стал 15-м после старта с 19-й позиции, в то время как Юки Цунода заработал три балла за шестое место, а Даниэлю Риккардо не хватило 0,2 секунды до попадания в очковую зону.