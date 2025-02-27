Страшные бои на Курщине! Рой дронов, заградотряды из наемников и зеков, залпы «Искандеров»

▪️ Российские силы продолжают наступление, сталкиваясь с ожесточённым сопротивлением противника. ▪️ На западном направлении ведутся тяжёлые бои – столкновения происходят в лесополосах восточнее Свердликово и в Лебедевке, где освобождено около 70% территории.