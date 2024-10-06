Мотострелки рассказали о ликвидации польских наемников в Курской области

Мотострелки 44-го армейского корпуса уничтожили польских наемников в Курской области, пытавшихся атаковать их позиции, рассказал командир мотострелкового батальона 44-го армейского корпуса с позывным Горизонт.
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