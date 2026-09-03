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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фернандо Алонсо о будущем: «Вопрос в регламенте. Это не та «Ф-1», на которой мы выросли – нужно вернуться к настоящей»

Гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо поделился мыслями о прогрессе команды после провального старта сезона и о том, продолжит ли карьеру в «Формуле-1» в 2027 году.

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