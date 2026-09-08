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"Не уверена, что у меня есть это "дальше". Маргарита Симоньян призналась, что не строит планов на будущее после лечения от рака

"Не уверена, что у меня есть это "дальше". Маргарита Симоньян призналась, что не строит планов на будущее после лечения от рака

46-летняя журналистка Маргарита Симоньян заявила, что готова к смерти на фоне лечения от рака груди."Я не уверена, что у меня есть это "дальше".

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