Участники "Бойцовского клуба РЕН ТВ" провели битву взглядов

Настоящее шоу в октагоне уже в эту пятницу ждет зрителей РЕН ТВ. Втройне ответственным этот бой станет для Кевина Джонсона – для него это дебют в качестве гражданина России, вдобавок сражаться придется по непривычным правилам MMA.
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