Короткая – а в социальной сети “X”, ранее известной как «Твиттер», длинных записей не бывает – запись Илона Маска стала […] The post Илон Маск: «Спасти Германию может только «Альтернатива» appeared first on Медиакратия.
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