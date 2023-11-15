Путин указал на востребованность слаженной работы Роскомнадзора

Президент России Владимир Путин поздравил Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ (Роскомнадзор) с 30-летием со дня образования, отметив востребованность слаженной работы ведомства, говорится 15 ноября в поздравлении на сайте Кремля.