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Путин указал на востребованность слаженной работы Роскомнадзора

Путин указал на востребованность слаженной работы Роскомнадзора

Президент России Владимир Путин поздравил Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ (Роскомнадзор) с 30-летием со дня образования, отметив востребованность слаженной работы ведомства, говорится 15 ноября в поздравлении на сайте Кремля.

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