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Глушенков про 2:1 с «Локо»: «Очень сложная игра. Слава богу, что «Зенит» забил два – чудом, конечно. Создаем моменты, но мяч не заходит в ворота»

Полузащитник « Зенита » Максим Глушенков считает, что команда чудом дважды забила « Локомотиву » (2:1) в матче 8-го тура Альфа ‑Банк РПЛ.

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