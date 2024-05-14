За скрытые автомобильные номера будут лишать прав: новый законопроект

Правительство России поддержало законопроект, позволяющий привлекать к административной ответственности водителей за попытку затруднить опознавание государственных автомобильных номеров с помощью подручных материалов.
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