Маскировщики 80-го уровня из мира фауны

Мир живой природы – жестокая среда, где нет места жалости и милосердию. Что делать, если вы маленькое беззащитное существо, которое пытается не стать добычей хищника, или, наоборот, вы хищник, желающий оставаться незаметным для своей будущей жертвы? Ответ эволюции – маскировка.
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