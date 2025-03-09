Маскировщики 80-го уровня из мира фауны

Мир живой природы – жестокая среда, где нет места жалости и милосердию. Что делать, если вы маленькое беззащитное существо, которое пытается не стать добычей хищника, или, наоборот, вы хищник, желающий оставаться незаметным для своей будущей жертвы? Ответ эволюции – маскировка.