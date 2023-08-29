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Папа Римский призвал русских идти вперед! Украина в ярости

Папа Римский призвал русских идти вперед! Украина в ярости

Папа римский Франциск спровоцировал громкий скандал на Украине, осыпав русский народ комплиментами. Произошло это еще 25 августа в рамках Всероссийской встречи католической молодежи Санкт-Петербурге в базилике Святой Екатерины Александрийской, где прошел телемост с Папой.

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