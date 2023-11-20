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Влахович о выходе Сербии на Евро: «Как сказал Тадич, мы должны сделать это привычкой»

Влахович о выходе Сербии на Евро: «Как сказал Тадич, мы должны сделать это привычкой»

«У нас классная команда. Самое главное, что мы пробились на чемпионат Европы. Как сказал капитан Тадич, мы должны сделать это привычкой.

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