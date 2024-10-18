Таджикистан сгоняет в Россию "ваххабитский сброд": Намёк Володина "союзникам" разгадал член СПЧ

ТГ

Татьяна Гусева

Дума очень долго и очень туго принимает законы о мигрантах, а они пока убивают и насилуют наш народ. Пока не коснулось никого из родных депутатов, они будут лоббировать решения, за которые им, видимо, платят мигрантские баи.