Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 677 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Lev Kirsanov
    Прикончить суку"Она получила ста...
  • Александр Злыднев
    "Если это правда (про сосредоточение 30 бригад), то почему не наносится сокрушающий удар?!" Полностью согласен с комм...На границе Курско...
  • Валерий
    А что газ в России уже все пиздец кончился ???"Ë-моë! Вы чёртов...

Таджикистан сгоняет в Россию "ваххабитский сброд": Намёк Володина "союзникам" разгадал член СПЧ

Таджикистан сгоняет в Россию "ваххабитский сброд": Намёк Володина "союзникам" разгадал член СПЧ

Таджикистан целенаправленно сгоняет в Россию "ваххабитский сброд". Намёк Вячеслава Володина "союзникам" на эту тему разгадал член СПЧ Кирилл Кабанов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ТГ
Татьяна Гусева
Дума очень долго и очень туго принимает законы о мигрантах, а они пока убивают и насилуют наш народ. Пока не коснулось никого из родных депутатов, они будут лоббировать решения, за которые им, видимо, платят мигрантские баи.
Ответить
17 час.
ЛЛ
Людмила Лепаева
Володин главный предатель,ждёт когда страна развалится. Все об этом говорят,но законов никаких
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх