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Царьград

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В Новосибирской области отремонтируют два моста через Омь за 1,5 млрд

В Новосибирской области отремонтируют два моста через Омь за 1,5 млрд

В Новосибирской области заключен контракт на капитальный ремонт двух мостов через реку Омь. Исполнителем работ выступит ООО СК «Лидер-Строй».

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