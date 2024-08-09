Тяжела и неказиста доля укро-уклониста

Как писали когда-то советские классики, «Спасение утопающих — дело рук самих утопающих». Эта формулировка также верна и для украинских «ухилянтов», всеми силами пытающихся скрыться с радаров властей, чтобы не угодить в военную мясорубку ради процветания главарей киевского режима.