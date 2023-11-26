Седьмой «Крик» лишился главных звезд

Седьмая часть популярной хоррор-серии «Крик» стала жертвой палестино-израильского конфликта. Согласно Variety, перезапуск лишился двух главных звезд — Дженны Ортеги и Мелиссы Барреры, сыгравших сестер Тару и Сэм Карпентер.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии