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Стоматолог Блинова озвучила рецепт для борьбы с зубным налетом в домашних условиях

Стоматолог Блинова озвучила рецепт для борьбы с зубным налетом в домашних условиях

Избавиться от зубного налета в домашних условиях можно с помощью раствора с витамином С. Об этом в интервью Solenka.

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