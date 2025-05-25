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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Станкович о продлении контракта: «Защищать «Спартак» – огромная честь. Этот год стал уроком, мы не повторим ошибок. У нас нет времени на сожаления, мы должны биться»

Клуб объявил о продлении соглашения с главным тренером на год, до лета 2027 года.   «Всем здравствуйте! Когда я приехал, я знал, что «Спартак» – это великий клуб.

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