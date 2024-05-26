Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 441 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Черноморский
    Просто их народ проснулся, понял что жопа не за горами, молодца, скоро вся Европа станет вдруг в сговоре с Россией, к...Россия устраивает...
  • лина любимцева
    Шольц сегодня"не дает", а завтра "даст"... Ливерная колбаса и есть ливерная колбаса. Не верю я ему и его словам...Шольц отказываетс...
  • лина любимцева
    Нужно отобрать у украины все западное оружие и ЖАХНУТЬ ИМ ПО ЗАПАДУ!!!...     ИХНИМ ЖЕ САЛОМ, ДА ИМ ЖЕ - ПО МУСАЛАМ!!...В Совфеде ответил...

Чем могут быть опасны сим-карты «с прошлым»

Чем могут быть опасны сим-карты «с прошлым»

Законодательство сегодня не запрещает продажу сим-карт «с прошлым». Поэтому пользователи рискуют столкнуться с тем, что злоумышленники украдут, например, их аккаунт на «Госуслугах», воспользовавшись старым номером.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх