Чем могут быть опасны сим-карты «с прошлым»

Законодательство сегодня не запрещает продажу сим-карт «с прошлым». Поэтому пользователи рискуют столкнуться с тем, что злоумышленники украдут, например, их аккаунт на «Госуслугах», воспользовавшись старым номером.
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