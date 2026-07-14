«Могу покричать»: хейтеры довели Любовь Успенскую до побега в лес

Певица Любовь Успенская рассказала, что часто «сбегает» от негатива и хейта в подмосковные леса. В беседе с Общественной Службой Новостей она пояснила, что любит проводить там уединённые выходные и не берёт с собой телефон, так как это помогает ей избавиться от стресса.