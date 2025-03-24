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Сенатор Климов назвал демилитаризацию Украины объективной необходимостью

Сенатор Климов назвал демилитаризацию Украины объективной необходимостью

Сенатор Андрей Климов в Telegram назвал демилитаризацию Украины объективной необходимостью. Таким образом член Совфеда прокомментировал материал британского издания Times о том, что бесконтрольное обращение оружия может повлечь за собой серьезные последствия по всему миру.

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