Возвращение Халеп после дисквалификации состоится на «Мастерсе» в Майами

Бывшая первая ракетка мира Симона Халеп вернется в WTA-тур уже через полторы недели. На днях CAS сократил с 4 лет до 9 месяцев допинг-дисквалификацию румынской теннисистки, в пробе которой осенью 2022 года нашли запрещенный препарат роксадустат.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии