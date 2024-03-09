Возвращение Халеп после дисквалификации состоится на «Мастерсе» в Майами

Бывшая первая ракетка мира Симона Халеп вернется в WTA-тур уже через полторы недели. На днях CAS сократил с 4 лет до 9 месяцев допинг-дисквалификацию румынской теннисистки, в пробе которой осенью 2022 года нашли запрещенный препарат роксадустат.