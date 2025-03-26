Ереван призвали ускорить процесс по заключению мирного соглашения с Баку

Официальному Еревану необходимо ускорить процесс по заключению мирного соглашения с Баку, иначе эта возможность может быть упущена, заявил находящийся с визитом в Буэнос-Айресе представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков 26 марта сообщает аргентинское издание Perfil.