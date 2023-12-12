Президент Латвии Ринкевичс допустил бойкот ОИ из-за допуска россиян

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс высказался по поводу решения Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске российских и белорусских спортсменов до Олимпийских игр, которые состоятся в 2024 году в Париже.
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