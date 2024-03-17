Нервное настрое...
Политика и интернетМнения
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

8 930 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Арсен Межлумов
    Зеленский - аморальное ничтожество, глупый, алчный шоумен и продюсер фильма-ужаса под названием: «Сумасшедшая, изнаси...Зеленский рассказ...
  • Ольга Каширина
    Чтобы ты  загнулся в этом  кровавом шоу,  Чтобы ты из Зеленского превратился в черное шоу чтобы тебя, Зеленский прокл...Зеленский рассказ...
  • Регина Толстоброва
    Какая радость моей душе, столько извергов уничтожили.Россия нанесла уд...

Проголосовал ещё в пятницу

Вопрос "за кого?" - абсурден. Вопрос "почему?" - столь же абсурден.Моё негативное отношение к выборам как таковым (и вообще к любым демократическим институтам) не претерпело изменений, однако голосовать надо, именно сейчас - надо.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх