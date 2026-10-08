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Новости Брянска

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В Брянской области изменят правила расчёта накопительной пенсии

В Брянской области изменят правила расчёта накопительной пенсии

Новый ожидаемый период выплаты накопительной пенсии в 2027 году составит 270 месяцев. Если накопленная сумма менее 439 тысяч 560 рублей, гражданин получит деньги единовременно, при превышении — назначат ежемесячную пожизненную выплату.

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