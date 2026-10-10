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Невеста

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Судьба жены офицера: от московской квартиры до деревенской избы

Судьба жены офицера: от московской квартиры до деревенской избы

Есть воспоминания, которые не отпускают, даже если прошло много десятилетий. Иногда я задумываюсь о том, как резко может измениться человеческая жизнь — буквально за один вечер, за один разговор, за один поворот ключа в замке.

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