Судьба жены офицера: от московской квартиры до деревенской избы

Есть воспоминания, которые не отпускают, даже если прошло много десятилетий. Иногда я задумываюсь о том, как резко может измениться человеческая жизнь — буквально за один вечер, за один разговор, за один поворот ключа в замке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Поэтапная подгото...
- IV Инфлюенсер Даша Ц...
- EV Вспоминаем яркие ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым