Театр абсурда
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Театр абсурда

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Украина вышла из соглашения с Россией по организации линии прямой засекреченной телефонной связи между Киевом и Москвой

Украина вышла из соглашения с Россией по организации линии прямой засекреченной телефонной связи между Киевом и Москвой

Украина вышла из соглашения с Россией по организации линии прямой засекреченной телефонной связи между Киевом и Москвой, сообщил в пятницу представитель кабмина страны в Верховной раде Тарас Мельничук "Прекращено действие соглашения между кабинетом министров Украины и правительством РФ по организации линии прямой засекреченной телефонной связи между Киевом и Москвой", - написал Мельничук в своем Telegram-канале.

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