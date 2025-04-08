Чтобы вернуть любимую, мужчина похитил урну с прахом её отца

Целых 15 лет женщина по фамилии Тан состояла в отношениях с владельцем птицефермы, известным как ЛВ. Но в какой-то момент 48-летняя жительница Нью-Тайбэя (Тайвань) поняла, что у романа нет будущего, и порвала с 57-летним кавалером.