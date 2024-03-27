Bloomberg: Макрон пытается занять место европейского лидера после ухода Меркель

Президент Франции Эммануэль Макрон своей воинственной риторикой по украинской теме стремится занять место европейского лидера и заполнить "пустоту", образовавшуюся после ухода канцлера ФРГ Ангелы Меркель с занимаемой должности в 2021 году.
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