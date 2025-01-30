Синоптик Леус: температурный рекорд для 30 января обновился в Москве

Воздух в столице прогрелся до +4,6 градуса в конце января. Эти показатели в очередной раз побили температурный рекорд, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
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