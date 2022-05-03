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Пять тысяч "джавелинов" и кокаиновый туман

Пять тысяч "джавелинов" и кокаиновый туман

В Киеве поделились планами о "разделении России" Главное, что удалось Западу за те недели, которые длится спецоперация — это превратить Украину в страну-наркомана, который зависит от западных поставок в той же мере, что и от виртуальных "перемог".

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