В Киеве поделились планами о "разделении России" Главное, что удалось Западу за те недели, которые длится спецоперация — это превратить Украину в страну-наркомана, который зависит от западных поставок в той же мере, что и от виртуальных "перемог".
В Киеве поделились планами о "разделении России" Главное, что удалось Западу за те недели, которые длится спецоперация — это превратить Украину в страну-наркомана, который зависит от западных поставок в той же мере, что и от виртуальных "перемог".
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