В Екатеринбурге строительная техника приступила к сносу здания на улице Куйбышева, 38, где в 1990-х годах работал ресторан «Харбин».
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