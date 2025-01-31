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Диета и биологическое старение: влияние питания на организм

Диета и биологическое старение: влияние питания на организм

Исследователи из Университета Цзивяскиле и Исследовательского центра геронтологии обнаружили, что диета с высоким содержанием обработанного мяса, фастфуда и сладких напитков ускоряет биологическое старение даже у молодых людей.

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