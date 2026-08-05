Воронежский форум «Цифроземье» выходит на новый уровень

Подготовка к одному из ключевых ИТ-событий Центрального Черноземья продолжается. Губернатор Воронежской области Александр Гусев провел рабочую встречу с представителями Фонда «Росконгресс», на которой обсудили перспективы долгосрочного сотрудничества.
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