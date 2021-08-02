Стало известно, что ждало Тимановскую по возвращению в Беларусь

ВладимирПолитикаСтало известно, что ждало Тимановскую по возвращению в Беларусь Политика Спорт Тем временем CAS отклонил обращение Тимановской об отстранении с Олимпиады.Вернуться к статье3НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьНаталия Кузнецова (Мунштукова)Вот дурочка-то!ДмитрийБацка хотел её освежевать и съесть, как Протасевича, а Белорусская ДИАСПОРА в ЯПОНИИ её спасла! Вот так!ДмитрийБацка хотел её освежевать и съесть, как Протасевича, а Белорусская ДИАСПОРА в ЯПОНИИ её спасла! Вот так!Комментировать
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