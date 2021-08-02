Донбасс Сегодня

86 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Самойленко
    а он и правда рано поздравил с золотой медалью. и ваще зря. бо не заслужила.«Ликуд» извинился...
  • Геннадий Бережнов
    Каждый борется за место под солнцем!Массовые нашестви...
  • Влад Владимиров
    За подобные безнравственные действия судьи должна нести ответственность, конечно же тут и страна... Чтобы потом и вп...СМИ узнали об отс...

Стало известно, что ждало Тимановскую по возвращению в Беларусь

Стало известно, что ждало Тимановскую по возвращению в Беларусь

Политика Спорт Тем временем CAS отклонил обращение Тимановской об отстранении с Олимпиады.

Вернуться к статье
3
Обсудить
Наталия Кузнецова (Мунштукова)
Вот дурочка-то!
Дмитрий
Бацка хотел её освежевать и съесть, как Протасевича, а Белорусская ДИАСПОРА в ЯПОНИИ её спасла! Вот так!
Дмитрий
Бацка хотел её освежевать и съесть, как Протасевича, а Белорусская ДИАСПОРА в ЯПОНИИ её спасла! Вот так!

Картина дня

наверх