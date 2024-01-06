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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Эдди Джордан: «Выбрал бы Леклера и Норриса в команду, но не Хэмилтона и Алонсо из-за возраста»

Бывший владелец коллектива «Ф-1» Эдди Джордан сообщил, кого бы пригласил в него сегодня. «Я огромный фанат Леклера – пожалуй, взял бы его, это точно.

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