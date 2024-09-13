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Отсутствие анестезии, варварские методы врачей, и «тюремные» условия: жестокая реальность родов в роддомах Советского Союза

Отсутствие анестезии, варварские методы врачей, и «тюремные» условия: жестокая реальность родов в роддомах Советского Союза

Роды в Советском Союзе — эта тема, которая вызывает множество резких воспоминаний и обсуждений. Воспоминания о том времени часто окрашены ностальгией и некоторыми мифами, а порядки, царившие в советских больницах, получили особое название — карательное акушерство.

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