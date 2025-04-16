Появилось расписание межмуниципальных омских садовых маршрутов. Их запустят 1 мая. Публикуем расписание здесь.
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Появилось расписание межмуниципальных омских садовых маршрутов. Их запустят 1 мая. Публикуем расписание здесь.