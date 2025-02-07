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Омоложение «Роскосмоса»: Путин уволил Борисова и назначил Баканова

Омоложение «Роскосмоса»: Путин уволил Борисова и назначил Баканова

Владимир Путин 6 декабря подписал указ об увольнении с должности гендиректора "Роскосмоса" шестидесятивосьмилетнего Юрия Борисова - действительного государственного советника Российской Федерации I класса, доктора технических наук, Героя России, знаковую фигуру в оборонно-промышленном комплексе РФ.

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Комментарии
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ВС
Валерий Старостин
Грядëт комерцилизация Роскосмоса. Ну, ну, мы это уже проходили, особенно заметно на на начале СВО, И как эта рыжая  сволочь разваливала энергетику.
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20 час.
АС
Александр Сысоев
А мне Баканов на фото нравится: умный и порядочный. Его даже сравнивать с рыжим Толиком нельзя. У того вся рожа самодовольная, самоуверенная в собственной гениальности и прохиндейская: клейма ставить некуда.
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18 час.
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