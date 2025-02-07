Омоложение «Роскосмоса»: Путин уволил Борисова и назначил Баканова

Грядëт комерцилизация Роскосмоса. Ну, ну, мы это уже проходили, особенно заметно на на начале СВО, И как эта рыжая сволочь разваливала энергетику.

АС

Александр Сысоев

А мне Баканов на фото нравится: умный и порядочный. Его даже сравнивать с рыжим Толиком нельзя. У того вся рожа самодовольная, самоуверенная в собственной гениальности и прохиндейская: клейма ставить некуда.