Депутат Южанина: Украина фактически находится в состоянии дефолта, но не де-юре

Украина фактически уже находится в состоянии дефолта, однако пока оно не оформлено де-юре. Об этом заявила член комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина в эфире YouTube-канала "Новости.
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