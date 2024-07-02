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Депутат Южанина: Украина фактически находится в состоянии дефолта, но не де-юре

Депутат Южанина: Украина фактически находится в состоянии дефолта, но не де-юре

Украина фактически уже находится в состоянии дефолта, однако пока оно не оформлено де-юре. Об этом заявила член комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина в эфире YouTube-канала "Новости.

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