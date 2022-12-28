Самые смешные Демотиваторы про Новый Год

И так я думаю все готовятся к празднику, а именно встречать Новый 2023 Год, год Водяного кролика ! Сегодня я попробую поднять Вам настроение, а если оно у вас и так хорошее, то будет просто замечательным! Ловите смешные новогодние демотиваторы, которые отражают всю суть предновогодней подготовки и постновогоднего отходняка! Шутки про деда мороза, начальников, алкоголь и оливье естественно присутствуют! Всем добра всех с Новым Годом 2023! Эти прикольные картинки с надписями для Вас! Кстати! Скачивай бесплатно Красивые картинки с Новым Годом 2023 , а также Эксклюзивные новогодние открытки , бесплатно в хорошем качестве! Если ты хочешь поздравить своих близких текстовым сообщением, тогда лови Поздравления с Новым Годом своими словами и в стихах! А также развейся чуть-чуть и прочитай смешные анекдоты про новый год ! И так вернемся к демотиваторам! Всем добра! .