Что происходит в Казахстане: День траура, ситуация на утро 10 января

Ситуация в Казахстане понемногу стабилизируется, власти страны восстанавливают порядок. В регионах вновь начинают работать заправки, в столице Нур-Султане восстановлена работа проводного интернета, при этом мобильная сеть остаётся недоступной.
Ситуация в Казахстане понемногу стабилизируется, власти страны восстанавливают порядок. В регионах вновь начинают работать заправки, в столице Нур-Султане восстановлена работа проводного интернета, при этом мобильная сеть остаётся недоступной.
Свежие комментарии