Царьград

1 778 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Павел К
    Зачем вообще реагировать на е...нутые заявления амеров?  Ведь они сродни ляпам жителей дурки.  Так зачем нам опускать..."Вернуть войска в...
  • Галина Чемарина
    Я хочу написать тем ПРИДУРКАМ, кто в это СТРАШНОЕ время осмелился еще критиковать убитую горем мать.Наверное таким на..."Кастрировать мал...
  • Олег Помошников
    Возможно. Но все надо проверять. Я тоже общался со знакомым украинцем работающим в Казахстане в нефтегазе.Неизбежность "взр...

Что происходит в Казахстане: День траура, ситуация на утро 10 января

Что происходит в Казахстане: День траура, ситуация на утро 10 января

Ситуация в Казахстане понемногу стабилизируется, власти страны восстанавливают порядок. В регионах вновь начинают работать заправки, в столице Нур-Султане восстановлена работа проводного интернета, при этом мобильная сеть остаётся недоступной.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх