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Пентагон: Хегсет не выкладывал секретные данные в групповой чат

Пентагон: Хегсет не выкладывал секретные данные в групповой чат

Информация о том, что глава Пентагона Пит Хегсет поделился информацией о планируемых ударах по Йемену в закрытом групповом чате Signal, где были его жена, брат и личный адвокат, не соответствует действительности.

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