Пентагон: Хегсет не выкладывал секретные данные в групповой чат

Информация о том, что глава Пентагона Пит Хегсет поделился информацией о планируемых ударах по Йемену в закрытом групповом чате Signal, где были его жена, брат и личный адвокат, не соответствует действительности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии