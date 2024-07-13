Bobruin.by . Мо...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Bobruin.by . Мой Бобруйск

25 подписчиков

День весёлых игр и эстафет в детском саду

День весёлых игр и эстафет в детском саду

В детском саду прошел День весёлых игр и эстафет. Цель мероприятий - формирование положительной эмоциональной сферы, поощрение двигательной активности, интерес к спортивным играм - забавам, потехам, воспитание дружеских взаимоотношений, обогащение социального опыта, умение радоваться успехам товарищей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх