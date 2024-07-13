День весёлых игр и эстафет в детском саду

В детском саду прошел День весёлых игр и эстафет. Цель мероприятий - формирование положительной эмоциональной сферы, поощрение двигательной активности, интерес к спортивным играм - забавам, потехам, воспитание дружеских взаимоотношений, обогащение социального опыта, умение радоваться успехам товарищей.
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