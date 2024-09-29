Безуглая обвинила главкома ВСУ Сырского в содействии РФ из-за ситуации в ДНР

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале обвинила главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского в «содействии» Российской Федерации путем переброски опытных украинских подразделений в ДНР.
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