Сергей Семак принимает ситуацию, в которой Кассьерра и другие форварды «Зенита» не будут забивать - «На то она и команда»

Главныйтренер «Зенита Сергей Семак после победы над «Динамо» со счетом 2:0 в матче 10-го тура РПЛ уточнил: удаление парагвайского защитника соперников Роберто Фернандеса за вторую желтую карточку в тренерском штабе его команды не планировали.