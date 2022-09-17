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Сергей Семак принимает ситуацию, в которой Кассьерра и другие форварды «Зенита» не будут забивать - «На то она и команда»

Сергей Семак принимает ситуацию, в которой Кассьерра и другие форварды «Зенита» не будут забивать - «На то она и команда»

Главныйтренер «Зенита Сергей Семак после победы над «Динамо» со счетом 2:0 в матче 10-го тура РПЛ уточнил: удаление парагвайского защитника соперников Роберто Фернандеса за вторую желтую карточку в тренерском штабе его команды не планировали.

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